Калмычка перепутала петрушку с коноплей и сдала соседа полиции

03 июля 2025, 14:42

Фото: iStock / Svetlana Verbitskaya

Жительница Калмыкии попала в неловкую ситуацию, перепутав петрушку с коноплей. 66-летняя Надежда из города Лагань, присматривавшая за домом соседа, обнаружила на участке, по ее мнению, подозрительные заросли.





Приняв их за коноплю, бдительная женщина вызвала полицию. Однако, прибывшие стражи порядка, осмотрев «посевы», лишь рассмеялись: на участке росла обычная петрушка.





«Вероятно, после этого случая Надежда больше не будет присматривать за домом соседа», — пишет SHOT.

