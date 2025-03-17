«Может, ее цыгане подбросили?»: Лера Кудрявцева усомнилась в родстве со своей старшей сестрой

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram @lerakudryavtseva)
Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками историей отношений со своей старшей сестрой Оксаной. Звезда любит проводить время с ней и даже называет ее второй матерью. Но отличия в поведении заставили усомниться Леру в родстве с сестрой.
Недавно женщины вместе улетели в Арабские Эмираты почти на неделю. Во время каникул Кудрявцева стала задаваться вопросом о родстве с Оксаной из-за ее странного поведения.
Сестра телеведущей имеет три высших образования, при чем все окончены с красным дипломом. Оксана отучилась на финансиста, экономиста и менеджера IT-технологиях. К тому же у нее уже 30 лет собственный бизнес, а еще огромный опыт в путешествиях, По признанию Леры, сестра практически весь мир объездила одна. При этом казусы Оксаны заставили ведущую по приезду поговорить с мамой.
Такой юмор Леры не отменяет того факта, что они с Оксаной очень близки. Сестры даже приобрели квартиры в одном жилом доме, чтобы проводить вдвоем как можно больше времени. Сама Кудрявцева признавалась, что роднее Оксаны у нее никого нет, кроме мамы. Женщины регулярно благодарят родителя за друг друга.
Читайте также:
Актриса Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз
«Без приключений ни один отпуск»: Кудрявцева получила травму в Дубае
Светлана Пермякова объяснила, почему из роддома её забирал Охлобыстин
«Всю жизнь заботилась обо мне, как мать родная. Ведет мою бухгалтерию и, короче говоря, она мой юрисконсульт. И вот сейчас мы с ней выбрались вдвоем в Дубай на пять дней. Я реально не понимаю, как она прожила большую часть своей сознательной жизни. Это же ужас, товарищи! Она забывает ключи от номера, сыпет соль вместо сахара в чай, не закрывает крышки от баночек и бутылочек, вещи разбросаны по всему номеру, поет детские песенки и постоянно смеется, тупит по мелочам», — поделилась с подписчиками Лера.
SHOT: у Королевой долги по ЖКХ на 138 тысяч рублей
Сестра телеведущей имеет три высших образования, при чем все окончены с красным дипломом. Оксана отучилась на финансиста, экономиста и менеджера IT-технологиях. К тому же у нее уже 30 лет собственный бизнес, а еще огромный опыт в путешествиях, По признанию Леры, сестра практически весь мир объездила одна. При этом казусы Оксаны заставили ведущую по приезду поговорить с мамой.
«Я ее очень люблю, очень, но по приезде спрошу у мамы, а точно мы родные сестры? Может, ее цыгане подбросили?» — заявила Кудрявцева.
Такой юмор Леры не отменяет того факта, что они с Оксаной очень близки. Сестры даже приобрели квартиры в одном жилом доме, чтобы проводить вдвоем как можно больше времени. Сама Кудрявцева признавалась, что роднее Оксаны у нее никого нет, кроме мамы. Женщины регулярно благодарят родителя за друг друга.
Читайте также:
Актриса Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз
«Без приключений ни один отпуск»: Кудрявцева получила травму в Дубае
Светлана Пермякова объяснила, почему из роддома её забирал Охлобыстин
Иван Мусатов