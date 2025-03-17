В Саудовской Аравии задержаны более 50 человек за аморальные действия

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Саудовская Аравия провела масштабную операцию по задержанию более 50 человек, обвиняемых в аморальных действиях, сообщает Financial Times.
По информации издания, среди задержанных — десятки иностранцев, арестованных за действия в массажных салонах и принуждение женщин и детей к попрошайничеству на улицах.
Задержанным предъявлены обвинения в проституции и попрошайничестве. Операция стала возможной благодаря недавнему созданию специального подразделения по борьбе с безнравственными действиями, которое было учреждено по приказу наследного принца Мухаммеда бин Салмана.
Закон об общественной нравственности был принят в стране в 2019 году, однако активные меры по его реализации начали приниматься только сейчас.
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Задержанным предъявлены обвинения в проституции и попрошайничестве. Операция стала возможной благодаря недавнему созданию специального подразделения по борьбе с безнравственными действиями, которое было учреждено по приказу наследного принца Мухаммеда бин Салмана.
Закон об общественной нравственности был принят в стране в 2019 году, однако активные меры по его реализации начали приниматься только сейчас.
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Дарья Осипова