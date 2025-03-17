«Просто днище»: Поклонники ополчились на Чумакова после его скабрезных высказываний в адрес жены

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков (Фото: Инстаграм* @juliakovalchuk)
Звёздная пара Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук всегда считалась одной из самых крепких и гармоничных в российском шоу-бизнесе, ведь их браку уже 17 лет. Однако скабрезности, прозвучавшие из уст артиста в адрес собственной жены, шокировали поклонников и заставили усомниться, что этот брак является образцовым.
В недавнем совместном интервью для программы «Света вокруг света» Чумаков рассказал о начале их с Юлией отношений и о своих критериях, по которым он тогда оценивал девушек. Большая и чистая любовь в их число не входила.
Поклонников и просто пользователей Сети возмутили такие пошлые высказывания Алексея в адрес супруги. Они тут же разразились целой волной неодобрительных комментариев.
Некоторые признались, что резко стали хуже относиться к ранее любимому артисту, а то и вовсе полностью в нём разочаровались.
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«Не, ну хорошая, симпатичная девушка. Красивая, яркая, живая, секси. У меня тогда были критерии: вдул бы или не вдул. Вдул с последствиями», — рассказывал певец ведущей проекта Светлане Бондарчук.
Поклонников и просто пользователей Сети возмутили такие пошлые высказывания Алексея в адрес супруги. Они тут же разразились целой волной неодобрительных комментариев.
«"Вдул! И это про свою жену, мать своих дочек! Это дно!", "Инфантильный самовлюбленный мальчик", "Взрослый мужчина, а рассуждения подростка", "Фраза про "вдул с последствиями" просто днище..."», — писали зрители шоу.
Некоторые признались, что резко стали хуже относиться к ранее любимому артисту, а то и вовсе полностью в нём разочаровались.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов