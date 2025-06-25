Калужским полицейским грозит срок за легализацию 50 тысяч мигрантов
Замначальника полиции и глава уголовного розыска Калужской области обвиняются в незаконной легализации 50 000 мигрантов.
По данным Mash, Сергей Григорьев и Евгений Солопов, занимавшие высокие посты в ОМВД по Жуковскому району, за деньги помогали иностранцам получать необходимые документы, включая тесты по русскому языку и трудовые патенты.
Обвиняемым в незаконной легализации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит тюремный срок. Все нелегально получившие документы мигранты будут выдворены за пределы страны.
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