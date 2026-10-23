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Во Франции увидели риск распространения вируса, от которого нет вакцины

Власти опровергли угрозу распространения вируса Шамонда во Франции
Фото: iStock/Niphon Khiawprommas

На территории Франции не зафиксировано распространения вируса Шамонда. В Минсельхоза страны от 22 октября подчёркивается, что опасность для населения отсутствует.



Специалисты также не выявили научных подтверждений того, что вирус может передаваться через мясо, молоко или продукты их переработки. В случае обнаружения заболевания у скота вся продукция от таких животных незамедлительно изымается из оборота.

В настоящий момент вакцины против вируса Шамонда не существует. При этом действующие нормативы не предусматривают обязательный убой заражённых животных. Для профилактики распространения инфекции фермерам рекомендуют ликвидировать места размножения насекомых‑переносчиков и проводить обработку транспорта.

Александр Огарёв

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