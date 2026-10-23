Во Франции увидели риск распространения вируса, от которого нет вакцины

23 октября 2026, 00:55

Власти опровергли угрозу распространения вируса Шамонда во Франции

Фото: iStock/Niphon Khiawprommas

На территории Франции не зафиксировано распространения вируса Шамонда. В Минсельхоза страны от 22 октября подчёркивается, что опасность для населения отсутствует.