Во Франции увидели риск распространения вируса, от которого нет вакцины
На территории Франции не зафиксировано распространения вируса Шамонда. В Минсельхоза страны от 22 октября подчёркивается, что опасность для населения отсутствует.
Специалисты также не выявили научных подтверждений того, что вирус может передаваться через мясо, молоко или продукты их переработки. В случае обнаружения заболевания у скота вся продукция от таких животных незамедлительно изымается из оборота.
В настоящий момент вакцины против вируса Шамонда не существует. При этом действующие нормативы не предусматривают обязательный убой заражённых животных. Для профилактики распространения инфекции фермерам рекомендуют ликвидировать места размножения насекомых‑переносчиков и проводить обработку транспорта.
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