Пассажирский авиалайнер подал сигнал бедствия в небе

23 октября 2026, 01:11

Boeing подал сигнал бедствия при подлёте к Вашингтону

Фото: iStock/ongfang zhao

Пассажирский самолёт Boeing 777 авиакомпании British Airways, выполнявший рейс BA291 из Лондона в Вашингтон, передал аварийный сигнал во время захода на посадку. Об этом свидетельствуют полётные данные, с которыми ознакомилось РИА Новости.