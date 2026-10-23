Пассажирский авиалайнер подал сигнал бедствия в небе
Пассажирский самолёт Boeing 777 авиакомпании British Airways, выполнявший рейс BA291 из Лондона в Вашингтон, передал аварийный сигнал во время захода на посадку. Об этом свидетельствуют полётные данные, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Лайнер следовал по маршруту из лондонского аэропорта Хитроу в международный аэропорт Вашингтона имени Даллеса. Экипаж подал аварийный код 7700, который указывает на общую чрезвычайную ситуацию на борту.
В момент передачи сигнала воздушное судно находилось на высоте чуть менее двух километров. Оно продолжало снижаться в направлении посадочной полосы, располагаясь к северо‑западу от Вашингтона в районе границы штатов Мэриленд и Вирджиния. Причины, по которым экипаж объявил чрезвычайную ситуацию, в настоящий момент не раскрываются.
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