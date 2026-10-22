Грецию охватили массовые протесты вслед за Францией и Италией
Греция присоединилась к волне массовых протестов после аналогичных акций во Франции и Италии. 21 октября по всей стране состоялись митинги, в которых приняли участие тысячи человек, сообщила государственная общественная телерадиовещательная корпорация ERT.
Среди протестующих были школьники, студенты, учителя, медработники и государственные служащие. Требования участников различались в зависимости от группы. Школьники настаивали на увеличении финансирования образования, обновлении школьной инфраструктуры и снижении наполняемости классов. Студенты обращали внимание на дефицит преподавателей и нехватку мест в общежитиях. Учителя и врачи добивались повышения заработной платы.
Протестные акции охватили десятки городов, включая Афины. Митинги частично парализовали работу ряда школ и больниц.
В некоторых местах мирные демонстрации переросли в столкновения. Так, в Афинах протестующие забрасывали полицейских камнями и бутылками, в ответ силовики применили светошумовые гранаты. В разных городах задержали несколько десятков человек. Возле здания греческого парламента участники протеста разбили палаточный лагерь.
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