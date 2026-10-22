Грецию охватили массовые протесты вслед за Францией и Италией

22 октября 2026, 23:33

Фото: iStock/Phillip Van Zyl

Греция присоединилась к волне массовых протестов после аналогичных акций во Франции и Италии. 21 октября по всей стране состоялись митинги, в которых приняли участие тысячи человек, сообщила государственная общественная телерадиовещательная корпорация ERT.