Камчатские врачи провели экстренную операцию и спасли недоношенного ребенка
Врачи на Камчатке провели экстренную операцию недоношенному ребенку, которая позволила стабилизировать его состояние и подготовить к дальнейшей транспортировке. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.
История пациента началась с преждевременного рождения. Основное лечение малыш проходил в Санкт‑Петербурге. После очередного возвращения домой у ребенка развилась дыхательная недостаточность на фоне перенесенного ОРВИ.
Ситуация осложнялась тем, что доставить малыша в федеральный медицинский центр не представлялось возможным. Для авиаперевозки с пересадкой потребовалось бы около 15 кислородных баллонов. В таком количестве их запрещено провозить на воздушном судне, уточнили в Минздраве.
Чтобы помочь ребенку, на Камчатку из Хабаровска прибыл торакальный хирург высшей категории, заслуженный врач России Сергей Гандуров. Специалист провел бронхоскопию для точной диагностики, установил причину нарушения дыхания и выполнил необходимое хирургическое вмешательство.
Благодаря оперативной работе медиков состояние малыша стабилизировали. Теперь он сможет безопасно добраться до Санкт‑Петербурга и продолжить лечение в профильной клинике.
