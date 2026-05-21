«ЛизаАлерт» задействует новое оборудование в поисках семьи Усольцевых
При возобновлении поисков семьи Усольцевых волонтеры отряда «ЛизаАлерт» в Красноярском крае будут использовать обновленный технический арсенал. Об этом ТАСС сообщил региональный представитель организации Владислав Величко.
По его словам, новое оборудование существенно расширит возможности добровольцев. Особенно это касается работы в горной местности, где ранее возникали сложности. Ключевым преимуществом является улучшенное качество связи: машина оснащена мощной антенной, благодаря которой беспилотник может удаляться на расстояние свыше восьми километров.
Кроме того, в поисковых работах задействуют промышленный дрон, способный функционировать в любых погодных условиях. Это позволит детально обследовать труднодоступные участки местности.
Для обеспечения автономной работы на месте поисков волонтеры также возьмут полноприводный автомобиль. Он оборудован всем необходимым для многодневной экспедиции без отрыва от операции, в том числе холодильником и другими удобствами, обеспечивающими комфортные условия.
