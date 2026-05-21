Стоматолог Логинов сравнил ультразвуковую и традиционную зубные щетки
Старший преподаватель Института стоматологии Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) Константин Логинов объяснил, почему ультразвуковая зубная щетка предпочтительнее обычной. Его слова цитирует РИА Новости.
По словам специалиста, преимущество таких девайсов заключается в особых физических эффектах — кавитации (процедура, при которой низкочастотный ультразвук разрушает жировые клетки) и воздействии гидродинамической волны. Благодаря им удается обеспечить более тщательную гигиену в труднодоступных зонах: в частности, в межзубных промежутках и области зубов мудрости, которые зачастую сложно качественно очистить с помощью обычной щетки.
Логинов подчеркнул, что ультразвуковые модели эффективнее справляются с работой. Именно они могут добраться до отдельных участков, из-за чего снижается риск скопления налета и развития проблем с зубами и деснами.
