Российские врачи впервые пересадили стволовые клетки пациентке с онкологией
На Дальнем Востоке впервые выполнили пересадку стволовых клеток пациентке с онкологическим заболеванием крови. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Суть метода состоит в том, чтобы после прохождения курса высокодозной химиотерапии пересадить пациентке её собственные стволовые клетки. Такой подход позволяет существенно снизить риск рецидива заболевания, уточнили медики.
Заведующий отделением высокодозной терапии Виталий Дубов подтвердил, что первая трансплантация прошла успешно. Пациентку уже выписали из больницы, а ее состояние оценивается как хорошее.
