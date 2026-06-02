Камера видеонаблюдения в туалете ТРК «Эдем» возмутила жителей Новосибирска

02 июня 2026, 14:32

Фото: iStock/aee_werawan

В торговом центре «Эдем», расположенном в Академгородке Новосибирска, посетители заметили камеры видеонаблюдения в мужском и женском туалетах.





В администрации ТРК объяснили Om1 Новосибирск, что туалеты объекта действительно оснащены камерами видеофиксации. Однако они не направлены в зону туалетных кабинок, а конструкция перегородок полностью исключает обзор их внутреннего пространства, даже через зеркало.





«Соответственно, ТРК "Эдем" обязан соблюдать требования антитеррористической защищённости объектов, в том числе объект должен быть оснащен камерами видеонаблюдения, обеспечивающими безопасность пребывания посетителей в различных местах ТРК, в том числе санитарно-гигиенических комнатах», — пояснили представители торгового комплекса.