В торговом центре Москвы росгвардейцы задержали двух мужчин за дебош с угрозами
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
В московском торговом центре сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин за дебош и угрозы.
Инцидент произошёл в ТРЦ на Кировоградской улице. Находясь на патрулировании, росгвардейцы получили сигнал «тревога» с объекта. Они прибыли на место и пресекли конфликт между охраной торгового центра и группой посетителей.
Мужчины нарушали общественный порядок: выражались нецензурно и вели себя агрессивно. По информации ведомства, один из них, 35-летний житель Дагестана, достал нож и начал угрожать работнику охраны. При задержании нарушители оказали сопротивление. После этого росгвардейцы доставили их в отдел полиции.
Ранее сообщалось о происшествии в Воскресенске, где сотрудники Росгвардии задержали рецидивиста, изрезавшего ножом сожительницу.
Читайте также: