Камеры «Безопасный регион» выявили 3,6 тыс. нарушений работы уличных фонарей

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
С начала осени камеры «Безопасный регион» зафиксировали более 3,6 тыс. случаев нарушения в работе уличных фонарей в Московской области. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Свыше 1,5 тыс. дефектов уже устранили, остальные будут ликвидированы в ближайшее время. Мониторинг ведётся постоянно, все выявленные нарушения оперативно направляют коммунальным службам. За исправностью фонарей и осветительных приборов следят инспекторы территориальных отделов министерства», – отметили в Минчистоты.Там напомнили, что жители Подмосковья могут сообщить в территориальные отделы о неработающем освещении во дворе, тёмных улицах и решить другие вопросы содержания территорий.
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Лора Луганская