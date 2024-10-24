Подмосковные коммунальщики устранили более 5 тыс. неполадок полотенцесушителей

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Коммунальные службы Московской области с начала года устранили свыше 5 тыс. дефектов работы полотенцесушителей. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Полотенцесушители – часть системы горячего водоснабжения, относящаяся к общему имуществу собственников. Таким образом, за их содержание и исправное функционирование отвечает управляющая компания. Если дефекты вызваны внесением конструктивных изменений в систему без согласования с УК, ответственность за них будут нести собственники жилья», – пояснили в Минчистоты.В ведомстве напомнили, что если управляющая организация отказывается выполнять ремонт, нужно обратиться с жалобой в территориальные отделы министерства, а также в Единую диспетчерскую службу Московской области.
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Лора Луганская