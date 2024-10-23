В Подмосковье обсудили стандарты расчистки дворов и дорог от снега

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В Подмосковье обсудили стандарты и нововведения в расчистке дворов и дорог от снега во время сессии «Эффективное МБУ. Стандарты зимнего содержания территорий 2024-2025». Руководителям МБУ рассказали о нормативах в зарплате коммунальщиков, алгоритмах работы на территории и нормативах зимней уборки, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Всего участие в сессии приняли больше 200 человек, среди них 110 представителей от МБУ, 70 руководителей городских округов. Основной целью была определена выработка общих стандартов по содержанию и уборке Подмосковья зимой, а также обсуждение порядка действия при аномальной непогоде.
Руководителям учреждений, занятых содержанием и уборкой территорий, дали рекомендации, как эффективно и быстро расчищать территории и обрабатывать их противогололедными реагентами.
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«Увеличение штата сотрудников плюс оснащенность механизацией должны дать положительные результаты. Основная задача — не допустить дискомфорта жителей региона. К примеру, мы уже совместно с коллегами из Мингосуправления Московской области упростили способ контроля за механизированными работами служб коммунального хозяйства. Если ранее приходилось на каждую единицу техники составлять отдельный маршрут, согласовывать его с инспектором, а затем вручную сверять данные маршрута, то теперь этот процесс стал автоматизированным. Все это сократит время сбора данных, а также устранит погрешности в системе оценки работы», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Руководителям учреждений, занятых содержанием и уборкой территорий, дали рекомендации, как эффективно и быстро расчищать территории и обрабатывать их противогололедными реагентами.
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Данил Пономарев