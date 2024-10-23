В Подмосковье освободили от хлама места общего пользования 4,3 тыс. домов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Места общего пользования более чем 4,3 тыс. многоквартирных домов Подмосковья расчистили от хлама. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Некоторые жильцы используют лестничные клетки и холлы возле квартир как дополнительные хранилища, наполняя пространства мебелью, колясками, велосипедами, автомобильными шинами и другими предметами, для которых не нашлось места в квартире. Однако это недопустимо, так как является нарушением правил пожарной безопасности. С начала года управляющие организации региона ликвидировали захламление мест общего пользования более чем в 4,3 тыс. многоквартирных домов», – отметили в ведомстве.Там напомнили, что ответственность за содержание общего имущества в многоквартирных домах несут управляющие компании.
Если соседи хранят в подъезде свои вещи, следует обратиться в свою УК или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.
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Лора Луганская