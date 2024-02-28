С начала года УК Подмосковья отработали 60 задач по ремонту газопроводов

Фото: ГУСТ МО
«Безопасный газ»: за зимний период УК Подмосковья отработали около 60 задач по ремонту газопроводов. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Внутридомовое газовое оборудование относится к общедомовому имуществу и обслуживается управляющими компаниями.
Стоит отметить, что дефектах элементов газопровода необходимо сообщать в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации или на портал ЕДС МО. В случаях запаха газа в в помещении необходимо немедленно звонить в службу 112.
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«В состав данного оборудования входят трубопроводы, устройства и счетчики до запорного крана, идущего к оборудованию внутри квартиры. За их состояние отвечают управляющие компании. Их главные обязанности — обеспечить регулярное техническое обслуживание специализированными организациями», — отметили в пресс-службе ведомства.
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Мира Полтева