Штрафы за парковку у мусорных баков за зиму в Подмосковье превысили миллион рублей

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Владельцы автомобилей, перекрывающие подъезд мусоровозов к подмосковным контейнерным площадкам, за три зимних месяца были оштрафованы более чем на миллион рублей, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
«К административной ответственности привлекли 169 автомобилистов, оставивших машины возле площадок с мусорными баками. Им придется заплатить штрафы в общей сумме на 1 миллион 31 тыс. рублей», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.Отмечается также, что антилидером по нарушению правил парковки у контейнерных площадок стал Ленинский городской округ: там был выявлен 51 факт нарушения, сумма штрафов составила 249 тысяч рублей.
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Лев Каштанов