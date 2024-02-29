В Подмосковье от наледи очистили свыше 2 800 скатных кровель многоквартирных домов

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Коммунальные службы Подмосковья «освободили» от наледи около 2 800 скатных кровель многоквартирных домов за два дня. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
С наступлением потепления в регионе на крышах многоквартирных домов начали появляться сосульки.
Стоит подчеркнуть, что самым эффективным стал городской округ Серебряные Пруды. По итогам двух дней коммунальные службы очистили крыши 42 домов.
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«Сформировали план по очистке многоквартирных домов со скатными кровлями, до 4 марта включительно. Крыши с углом наклона особенно восприимчивы к наледи и снежным свесам, поэтому им уделяем особое внимание при весеннем потеплении. За два дня специалисты «освободили» от льда более 2 800 домов, зачищают свесы, козырьки, балконы и выступающие элементы. Наши сотрудники ежедневно проверяют результаты, осматриваем крышу со всех четырех сторон дома и только после этого подтверждаем выполнение», — отметила руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова.
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Мира Полтева