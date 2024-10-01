Камеры на трассе М-7 «Волга» в Балашихе начнут фиксировать проезд по выделенке

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Нарушение правил проезда по полосе, выделенной для общественного транспорта, начнут фиксировать комплексы фотовидеофиксации на участке трассы М-7 «Волга» в Балашихе с первых чисел октября, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Проезд по выделенной полосе на этом участке запрещён для личного транспорта и такси. Штраф за нарушение составляет полторы тысячи рублей», — отмечается в сообщении.В министерстве напомнили, что полоса для общественного транспорта была организована на трассе М-7 «Волга» по направлению к Москве в конце 2023 года. Главная задача нововведения состояла в упрощении проезда автобусов в час пик. Отмечается, что каждый день по трассе М-7 курсируют машины 40 автобусных маршрутов.
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Лев Каштанов