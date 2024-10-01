Камеры на трассе М-7 «Волга» в Балашихе начнут фиксировать проезд по выделенке

Около двух миллионов рублей составила общая сумма штрафов, выписанных за нелегальную перевозку строительных отходов в Одинцовском городском округе в минувшем сентябре по данным с дорожных камер, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.