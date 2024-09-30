В сентябре ученики и студенты свыше 1,3 миллиона раз ездили на автобусах «Мострансавто»

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
С начала учебного года учащиеся и студенты Московской области совершили более 1,3 миллиона поездок в автобусах Мострансавто по картам «Стрелка», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
№ 22 «Пушкино — Ивантеевка» — 14,3 тысяч поездок; № 2 «Вокзал — Ларино» – 12,6 тысяч поездок; № 20 «Электросталь — Ногинск» — 12,5 тысяч поездок.
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Дайана Хусинова