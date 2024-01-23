Канделаки позвала дипломата из Казахстана в Россию после спора о языке

Фото: сайт главы Чеченской республики
Российская телеведущая и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки пригласила официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова посетить Россию после возникшего конфликта в связи с высказываниями о русском языке и угрозами запрета на въезд в республику.
«Прочитала ваши слова в свой адрес. Желаю продолжить наше общение и, конечно, приглашаю вас в Россию. Уверена, что у наших народов и стран много общего», - написала в своем телеграм-канале Канделаки.Она отметила, что по всей России, начиная от границ и заканчивая берегами Крыма, существуют памятники, обелиски и выставки, посвященные уроженцам Казахстана. Канделаки подчеркнула силу России в ее многообразии и уважении ко всем культурам.
Она также напомнила о творчестве российского джазового музыканта Игоря Бутмана, исполняющего произведения казахского композитора Даулеткерея Шигайулы.
Завершая свое обращение, Канделаки предложила строить отношения на основе взаимного уважения и любви к истории, культуре и святыням обеих народов, пригласив Смадиярова в Россию «в невиртуальные гости».
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