Кандидат в президенты Польши засунул снюс под губу во время теледебатов – видео

Фото: iStock/Andrii Atanov
Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий попал в скандальную ситуацию. Зрители местного телеканала обратили внимание на его странный жест во время теледебатов.
На опубликованных Telegram-каналом Mash кадрах видно, как Навроцкий засунул снюс под губу, пока выступал его соперник. Вероятно, политик думал, что в этот момент камера не направлена на него.
После дебатов кандидат в президенты Польши уточнил, что якобы положил в рот жвачку. Однако это заявление лишь раздуло скандал. Теперь политические оппоненты, воспользовавшись случившимся, заявляют о никотиновой зависимости Навроцкого.
Однако отмечается, что он пошёл ва-банк и предложил сопернику вместе с его окружением пройти текст на запрещённые вещества.
Добавим, что в Польше стимуляторы на основе табака нелегальны, а вот их нетабачные аналоги разрешены.
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После дебатов кандидат в президенты Польши уточнил, что якобы положил в рот жвачку. Однако это заявление лишь раздуло скандал. Теперь политические оппоненты, воспользовавшись случившимся, заявляют о никотиновой зависимости Навроцкого.
Однако отмечается, что он пошёл ва-банк и предложил сопернику вместе с его окружением пройти текст на запрещённые вещества.
Добавим, что в Польше стимуляторы на основе табака нелегальны, а вот их нетабачные аналоги разрешены.
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Анастасия Чинкова