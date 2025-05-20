Туск: Польша закроет границу с ФРГ из-за нелегальных мигрантов

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что готов закрыть границу с ФРГ, если из Германии продолжат пребывать нелегальные мигранты. Об этом глава страны сказал в эфире польского телевиденья.
«Я сказал немцам, что нет разговора о том, чтобы они отправляли в Польшу мигрантов, которые пересекли разные границы, их целью была Германия, а сейчас они будут их нам отправлять. Я буду готов закрыть границы», — сказал Туск.
В последнее время Польша регулярно сталкивается с тем, что полицейские из Германии регулярно перенаправляют в страну нелегальных мигрантов. В связи с этим Туск заявил, что готов временно отказаться от выполнения положений трактата ЕС и закрыть границу в ФРГ.
Читайте также:
Путин убедил Трампа учитывать интересы Москвы
В Европе заявили о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС
Путин рассказал Трампу о недопущении терактов в районе Кремля в ночь на 7 мая
Иван Мусатов