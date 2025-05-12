В Париже высказались о белом свёртке на столе Макрона, принятом за наркотики

Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)
Небольшой белый свёрток, который президент Франции Эммануэль Макрон быстро убрал со стола перед журналистами, был не наркотиками. Об этом заявили в Елисейском дворце, опубликовав пост в соцсети Х.
В заявлении утверждается, что это был носовой платок главы государства.
Ранее в Сети распространилось видео, на котором запечатлены Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц. Оно было сделано во время визита политиков в Киев. На представленных кадрах французский лидер после начала съёмки журналистами их встречи, быстро спохватившись, убрал маленький белый свёрток со стола.
Пользователи сразу же начали писать, что это наркотики, однако в Елисейском дворце назвали это дезинформацией, отметив, что, когда европейское единство мешает, простой носовой платок начинают выдавать за запрещённые вещества.
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Ранее в Сети распространилось видео, на котором запечатлены Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц. Оно было сделано во время визита политиков в Киев. На представленных кадрах французский лидер после начала съёмки журналистами их встречи, быстро спохватившись, убрал маленький белый свёрток со стола.
Пользователи сразу же начали писать, что это наркотики, однако в Елисейском дворце назвали это дезинформацией, отметив, что, когда европейское единство мешает, простой носовой платок начинают выдавать за запрещённые вещества.
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Анастасия Чинкова