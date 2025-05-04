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Myśl Polska: Поляки обязаны СССР освобождением от немецких оккупантов

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Нынешняя политика Варшавы, направленная на замалчивании и уничтожении общей памяти двух стран о сосуществовании СССР и Польши может сыграть злую шутку в будущем. Невозможно игнорировать тот факт, что советская армия освободила Польшу от немецкой оккупации, потеряв при этом 600 тысяч солдат.
Об этом пишут обозреватели издания Myśl Polska. В публикации немецкая оккупация называется величайшей трагедией в истории польского народа, когда поляков презирали, унижали, депортировали в лагеря смерти и ежедневно убивали. Авторы статьи напоминают, что вместе с советскими солдатами в освобождении Родины участвовали воины Польской Народной армии.

«Во времена Польской Народной Республики восстанавливались разрушенные города, строились новые жилые массивы и школы, развивалась сильная промышленность и современное сельское хозяйство, вспоминались величайшие произведения польской культуры и активизировалась польская научно-техническая мысль», — пишут авторы статьи.

В материале также отмечается, что неблагодарность и игнорирование исторической памяти во внешней политике Польши может сыграть с республикой злую шутку. Ведь Варшаве вполне может ещё не раз понадобиться помощь Москвы на фоне усиления националистических настроений на Украине и в Германии.

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Аналитик Меркурис: Евросоюз заранее запланировал конфликт с Россией
04 мая 2025, 08:10

Фото: istockphoto/ffikretow

Евросоюзу необходим конфликт с Россией. Он нужен европейским политикам для продвижения своих интересов среди стран-участниц объединения.
Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. Он подчеркнул, что главная проблема ЕС лежит в самом его «сердце».

«Лидеры Европы в течение последних десяти лет создавали проект евроинтеграции, и они используют бессмысленный конфликт с Россией, чтобы ускорить процесс евроинтеграции», — сказал эксперт.

По его словам, для достижения этих планов европейским политикам всегда нужен был конфликт, чтобы ускорить процесс интеграции и лоббировать свои интересы.

«Используя идею конфликта, они продвигают еврооблигации, выпущенные не каким-либо государством, а самим ЕС, Брюссель теперь думает о своей собственной армии и собирает свои налоги», — подытожил Меркурис.

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Дипломат Ким: В США акции к 80-летию Победы не обошлись без провокаций
04 мая 2025, 07:48

Фото: istockphoto/Anton Gaev

В Вашингтоне впервые за шесть последних лет состоялось шествие «Бессмертного полка». Проведение памятных акций, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, не обошлось без попыток провокаций.
Об этом сообщил РИА Новости советник-посланник посольства России в Вашингтоне Александр Ким. Акция «Бессмертный полк» была согласована с американскими властями и впервые с 2019 года была проведена в субботу, 3 мая. В шествии приняли участие сотни человек.

«К сожалению, без попыток провокаций и иных нежелательных действий не обошлось, учитывая нынешнюю обстановку, которая стала чуть лучше, но по-прежнему непростая», — сказал российский дипломат.

Шествие началось у Белого дома в 23.00 по московскому времени. Живущие в Соединенных Штатах россияне возложили цветы к памятной надписи «Мурманск» и к барельефу «Встреча на Эльбе», который расположен на территории мемориала, возведенного в память о Второй мировой войне. В марше приняли участие музыканты местного оркестра, которые исполнили «Катюшу», «Прощание славянки» и «День Победы».

В акции приняли участие живущие в США представители трёх поколений соотечественников и работник российского посольства, указано в сообщении пресс-службы российского дипломатического представительства.

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#дипломат
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Две трети немцев признали партию АдГ экстремистской
04 мая 2025, 05:43

Фото: iStock/photosvit

Около двух третей жителей Германии посчитали партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской. Об этом сообщает издание Bild.
Газета поделилась данными опроса института Insa. Как оказалось, за запрет работы партии проголосовали 48% респондентов. Еще в пятницу ведомство по охране конституции Германии признало АдГ экстремисткой на территории страны.

Таким образом у ведомства увеличиваются возможности слежки за организацией. К тому же это решение становится промежуточным шагом к запрету партии. Сопредседатели АдГ Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали решение о признании организации экстремисткой ударом по демократическому институту страны. При этом канцлер Германии Олаф Шольц призвал не спешить с запретом партии и тщательно взвесить данную процедуру.

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WP: у США и Украины возникнут трудности при реализации соглашения по ископаемым
04 мая 2025, 02:48

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

По словам ряда экспертов, США и Украину ожидает ряд преград при реализации соглашения по полезным ископаемым. Об этом пишет Washington Post.
«Существует множество факторов, которые заставили бы американские компании с осторожностью относиться к нефти и газу на Украине. Я не уверен, что крупные компании, у которых есть возможности по всему миру, сочтут это (Украину - ред.) конкурентоспособным местом в сфере инвестиций», — сказал газете ученый в области энергетики из Техасского университета в Остине Бен Кэхилл.

К тому же по словам Эшли Зумвальт-Форбс, которая являлась членом администрации бывшего президента США Джо Байдена, сделка стран не способствует продвижению цепочек поставок минералов для страны.

Эксперт по критическим минералам в компании SAFE Эбигейл Хантер говорит, что американские компании пока не видят выгодности работы на Украине. Стоимость разработок там увеличивается из-за поврежденной инфраструктуры страны.

Директор по научной работе, доцент Военно-морского колледжа США Эмили Холланд обратил внимание не только на сложности поставок, но и на трудности в переработке добытых ископаемых.

«Насколько я знаю, в соглашении не указано, что Украина станет местом по переработке», — говорит Холланд.

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Bloomberg: Рубио лишился союзника в Белом доме в лице Уолтца
04 мая 2025, 02:22

Фото: iStock/Vacclav

Госсекретарь США Марко Рубио лишился союзника в Белом доме в лице экс-советника американского президента по нацбезопасности Майка Уолтца. Об этом сообщает Bloomberg.
«Он и Уолтц были едины во многих своих публично заявляемых политических позициях, с традиционно консервативным уклоном», — пишет агентство.

Напомним, что Майк Уолтц был уволен с поста советника лидера США Дональда Трампа по национальной безопасности. На фоне этого в Госдепе заявили, что у Штатов имеется длинная скамейка запасных на данную должность. Предварительно, новым советником может стать Стивен Миллер.

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#белый дом
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