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Нынешняя политика Варшавы, направленная на замалчивании и уничтожении общей памяти двух стран о сосуществовании СССР и Польши может сыграть злую шутку в будущем. Невозможно игнорировать тот факт, что советская армия освободила Польшу от немецкой оккупации, потеряв при этом 600 тысяч солдат.
Об этом пишут обозреватели издания Myśl Polska. В публикации немецкая оккупация называется величайшей трагедией в истории польского народа, когда поляков презирали, унижали, депортировали в лагеря смерти и ежедневно убивали. Авторы статьи напоминают, что вместе с советскими солдатами в освобождении Родины участвовали воины Польской Народной армии.
В материале также отмечается, что неблагодарность и игнорирование исторической памяти во внешней политике Польши может сыграть с республикой злую шутку. Ведь Варшаве вполне может ещё не раз понадобиться помощь Москвы на фоне усиления националистических настроений на Украине и в Германии.
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«Во времена Польской Народной Республики восстанавливались разрушенные города, строились новые жилые массивы и школы, развивалась сильная промышленность и современное сельское хозяйство, вспоминались величайшие произведения польской культуры и активизировалась польская научно-техническая мысль», — пишут авторы статьи.
В материале также отмечается, что неблагодарность и игнорирование исторической памяти во внешней политике Польши может сыграть с республикой злую шутку. Ведь Варшаве вполне может ещё не раз понадобиться помощь Москвы на фоне усиления националистических настроений на Украине и в Германии.
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Александр Бойцов