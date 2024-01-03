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Всё НАТО работает на ослабление России, но у них ничего не выйдет: на каждый удар Россия ответит ударом возмездия.
Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, когда комментировал заявление главы МИД Польши в Telegram-канале.
До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступал с призывами к странам Запада передать Украине ракеты большой дальности, чтобы наносить удары по территории РФ.
Она напомнила историю, когда украинская ракета залетела на территорию Польши и убила двух человек. Российский дипломат предположила, что тот случай польских чиновников ничему не научил, рас они мечтают о том, чтобы Украина получила ракеты, способные без проблем долетать до границ Польши.
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До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступал с призывами к странам Запада передать Украине ракеты большой дальности, чтобы наносить удары по территории РФ.
«Все, кто не оболванен враньем Вашингтона и Брюсселя, понимают, что реальной целью была и остается Россия, сила и мощь которой в её людях. Все НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить. Не выйдет! На каждый удар будем отвечать ударами возмездия. Плечом к плечу, мы победим!», - с таким заявлением выступил Леонид Слуцкий.По его мнению, если Запад решит пойти на поводу авантюры главы МИД Польши, то РФ точно узнает имена провокаторов, которые толкают к Третьей мировой войне.
«Именно такие Сикорские, Боррели и Байдены, вооружающие укрохунту, ответственны за убийства российских детей в Белгороде или обстрелы в новогоднюю ночь Донецка. И про них Сикорский, конечно, не упоминает», - заявил Леонид Слуцкий.Комментируя слова нового министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала политику, что подобные заявления направлены против его же страны.
Она напомнила историю, когда украинская ракета залетела на территорию Польши и убила двух человек. Российский дипломат предположила, что тот случай польских чиновников ничему не научил, рас они мечтают о том, чтобы Украина получила ракеты, способные без проблем долетать до границ Польши.
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Мария Фирсова