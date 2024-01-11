В ЦИК сообщили о числе кандидатов, участвующих в избирательной кампании

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
В избирательной кампании в данный момент участвуют 11 кандидатов. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Она подчеркнула, что из 11 кандидатов восемь выдвинуты политическими партиями, а ещё твое являются самовыдвиженцами.
Памфилова подчеркнула, что сейчас есть у трое официально зарегистрированных кандидата: Леонид Слуцкий от фракции ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и Николай Харитонов от КПРФ.
Окончательное решение о регистрации всех кандидатов в президенты РФ будет принято ЦИК до 10 февраля.
Напомним, что президентские выборы в России пройдёт в течение трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года.
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Памфилова подчеркнула, что сейчас есть у трое официально зарегистрированных кандидата: Леонид Слуцкий от фракции ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и Николай Харитонов от КПРФ.
Напомним, что президентские выборы в России пройдёт в течение трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года.
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Анастасия Чинкова