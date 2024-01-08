В поддержку самовыдвижения Путина собрали более 1,3 млн подписей

Фото: сайт Кремля
Сопредседатель избирательного штаба президента Марьяна Лысенко сообщила, что в поддержку самовыдвижения кандидата на выборы президента в 2024 году Владимира Путина выступили более 1,3 млн человек, приводит ее слова ТАСС.
Лысенко сообщила, что работа продолжается и выразила надежду на то, что число поддерживающих кандидатуру действующего лидера страны будет увеличиваться.
Пункты сбора подписей в поддержку Владимира Путина организованы в различных регионах страны. В Москве открыты более 50 таких точек. Пункты продолжат свою работу до конца января.
Напомним, выборы президента в России пройдут в марте текущего года и продлятся три дня: 15,16 и 17 числа. Прежде дату проведения голосования определил Совет Федерации.
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Пункты сбора подписей в поддержку Владимира Путина организованы в различных регионах страны. В Москве открыты более 50 таких точек. Пункты продолжат свою работу до конца января.
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Анастасия Крестьянова