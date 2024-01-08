В поддержку самовыдвижения Путина собрали более 1,3 млн подписей

Мэр Киева Виталий Кличко купил элитный особняк в Германии за 227 млн гривен (более 536 миллионов рублей), пишет украинское издание «Страна.ua» cо ссылкой на декларацию о доходах градоначальника украинской столицы.

По данным издания, площадь особняка составляет 750 квадратных метров.



20 декабря киевский мэр получил особняк в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая ранее принадлежала его брату Владимиру Кличко, однако в мае 2023 года перешла в собственность Виталия.



«Страна» отмечает, что в Гамбурге Виталий Кличко имел особняк еще до того, как стал мэром. Немецкие СМИ сообщали, что он расположен в районе парка Отмаршен. После начала российской спецоперации бывшая жена Виталия Наталья Егорова рассказывала немецким журналистам, что принимает в этом доме беженцев с Украины.

Артем Путинцев