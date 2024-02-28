Кандидаты в президенты России рассказали, чем закончится СВО

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Представители от политических партий третий день участвуют в дебатах. Участники предвыборной кампании рассказали на каких условиях и чем закончится специальная военная операция на Украине.
Полный разгром Украины и проведение переговоров на условиях Москвы – такой исход событий предсказал кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов. Он также отметил, что после завершения СВО наступит долгожданный мир.
Россия не начинала войну, но она ее завершит, уверен кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий. Он также отметил, что у страны есть все возможности для того, чтобы это сделать.
Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что необходимо садиться за стол переговоров и договариваться. Он также отметил, что мир должен быть установлен на условиях РФ, так как заморозка конфликта никому не нужна.
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Анастасия Хохлова