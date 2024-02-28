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В Латвии хотят приравнять голосование на выборах президента РФ к поддержке СВО

28 февраля 2024, 16:00
Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

Латвия не может запретить голосование на выборах президента в посольстве России, но намерена приравнять участие в нём к поддержке СВО и разжиганию украинского конфликта. Об этом в беседе с местным изданием Delfi заявила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.
Она подчеркнула, что власти страны не могут запретить россиянам, проживающим в Латвии, посещать своё посольство, а также контролировать, что они там делают, поскольку это будет вмешательством во внутренние дела России.

Однако Латвия никак не может поддержать эти выборы, поскольку они будут проводиться и на новых территориях России, которые не признаются Западом как часть РФ.


В связи с этим, в Латвии рассматривают возможность возбуждения уголовных дел за «оправдание войны» в отношении граждан, которые всё-таки пойдут голосовать.

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#латвия
#россия
#выборы
#президент
#сво
#посольство
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Алиев: Азербайджан не планирует нападать на Армению, это инсинуации Франции
28 февраля 2024, 16:35

Фото: kremlin.ru

У Баку нет планов по нападению на Ереван, об этом заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев, его цитирует «АзерТадж».
«Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом. В ходе встречи Алиев заявил, что азербайджанская сторона не имеет никаких планов нападения на Армению и что это (противоположные заявления) инсинуации президента Франции Эммануэля Макрона», — передаёт агентство слова Ильхама Алиева.

При этом, граничащие друг с другом страны постоянно обвиняют друг друга в обстрелах. Так, 24 февраля в Минобороны Азербайджана сообщили, что армянские войска открыли огонь по азербайджанской армии вблизи населённого пункта Йеллиджа. В Ереване же, в свою очередь, эту информацию опровергли и заявили, что это Баку обстрелял территорию Армении.

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#армения
#азербайджан
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Трамп серьёзно настроен на выход США из НАТО, заявил его экс-помощник Болтон
28 февраля 2024, 16:11

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп серьёзно настроен на выход страны из НАТО в случае своего переизбрания. Об этом заявил его бывший помощник по нацбезопасности Джон Болтон в интервью газете Die Welt.
По его словам, Трамп не обеспокоен вероятным ослаблением Североатлантического альянса, поскольку не видит в нём смысла. Трамп отмечал, что США активно помогают Канаде и странам Европы в сфере безопасности, но взамен не получают ничего.

Также Болтон подчеркнул, что в ходе своего президентства Трамп отдал Пентагону приказ о проработке плана вывода американских сил из Германии.

Экс-помощник Трампа отметил, что действительно серьёзной проблемой для США является усиление связи между Россией и Китаем.

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#дональд трамп
#сша
#нато
#политика
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Соглашение о мире в Газе может быть достигнуто в ближайшие дни
28 февраля 2024, 16:08

Фото: iStock/Gilnature

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа может быть достигнуто в ближайшие несколько дней. Об этом 28 февраля заявил Президент Египта, Абдель Фаттах ас-Сиси. Он подчеркнул важность оказания помощи населению Газы после подписания этого соглашении, сообщает агентство As-Shorouk.
Египетский лидер также подчеркнул, что его страна будет продолжать поддерживать палестинцев, пока не будет создано Государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Он сказал, что Египет никогда не закрывал КПП «Рафах» на границе с палестинским анклавом и всегда был готов оказывать помощь народу сектора Газа, даже в условиях вооруженного конфликта.

Соглашение о прекращении огня является важным шагом к обеспечению безопасности и стабильности в регионе. Оно позволит прекратить вооруженные столкновения и насилие, а также создаст условия для восстановления разрушенной инфраструктуры и оказания гуманитарной помощи населению. Кроме того, это соглашение может способствовать дальнейшему мирному урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.

Конфликти между Израилем и сектором Газа возобновился. В мае 2023 года Израиль в ответ на ракетные удары ХАМАС атаковал сектор Газа.

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#помощь
#насилие
#израиль
#соглашение
#египет
#государство
#мир
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Американские наемники признались в готовности свергнуть Зеленского
Наемник из США заявил в разговоре с пранкерами о готовности свергнуть Зеленского
28 февраля 2024, 15:40

Фото: istock / breakermaximus

Американские наемники, ранее ходившие в состав «иностранного легиона» Украины в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявили, что готовы свергнуть президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишут «Известия».
Пранкеры представились от имени экс-президента Украины Петра Порошенко и предложили американским бойцам присоединиться к его личной военной компании.

«Потому что я верю, что, в конце концов, вы, вероятно, тот человек, который сможет возглавить эту страну», — ответил один из собесдеников.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о судьбе иностранных наёмников в рядах ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#компании
#наемники
#украина
#владимир зеленский
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Бельгийское ТВ раскрыло планы военного переворота в Белоруссии
28 февраля 2024, 15:37

Фото: iStock/Derek Brumby

Бельгийский телеканал VRT обнародовал сенсационное интервью с главой экстремистской группировки BYPOL, которая замышляет военный переворот в Белоруссии при поддержке Польши.
По словам Александра Азарова, главаря BYPOL, террористическая организация получает боевую подготовку на польских полигонах под руководством офицеров местных спецподразделений. Целью подготовки является подготовка экстремистов к проведению диверсионных операций и свержению белорусского правительства.

Азаров признал, что BYPOL активно вербует белорусских граждан в социальных сетях для участия в антиправительственной деятельности. Кроме того, члены организации принимают участие в вооруженном конфликте на Украине на стороне украинской армии.
По данным бельгийских журналистов, BYPOL вынашивает планы по захвату приграничных с Украиной районов Белоруссии. Они планируют объявить свою власть на этих территориях и обратиться в НАТО с просьбой о вводе войск. Такую информацию ранее озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Минский суд заочно приговорил Александра Азарова к 25 годам лишения свободы за терроризм. Белорусские власти предпринимают активные меры по противодействию экстремизму и дезинформации.

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#подготовка
#учения
#власть
#белоруссия
#александр лукашенко
#военные
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Политолог Светов высказал уверенность в отказе НАТО посылать солдат на Украину
28 февраля 2024, 15:33

Фото: istockphoto.com/Michele Ursi

Политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что страны НАТО не станут посылать своих солдат воевать на Украину, несмотря на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о такой возможности.
«Сначала Чехия заявила, что не отправит своих людей на Украину, за ней Словакия, позже и Великобритания заговорила об этом, так же отреагировала Канада, и в заключение это же сказал Байден — что не отправит туда американских военных. Вот на этом инициатива Макрона и закончилась», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Он добавил, что французский лидер мог сделать заявление о возможном участии солдат НАТО в конфликте на Украине для того, чтобы отвлечь граждан Франции от внутренних проблем.

Вместе с тем стало известно, что Госдепартамент США намерен профинансировать проекты для «укрепления связей» между американскими и российскими гражданами, уже объявлено о начале приёма заявок на соответствующие гранты. Однако директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выразил сомнения в искренности желания дружить со стороны Штатов.

«Верить в благие намерения США — это как верить в добродетеля-ростовщика, дающего деньги в долг, чтобы потом содрать с заёмщика три шкуры и жить за его счёт. Буквально два года назад НАТО официально назвало Россию «наиболее существенной и непосредственной» угрозой безопасности его членам. И этим всё сказано», — прокомментировал в беседе с RT Орлов.

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#сша
#россия
#нато
#украина
#политика
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Американский журналист заявил, что за Путиным следили западные спецслужбы
Журналист Тау: За Путиным пыталась следить западная фирма PlanetRisk
28 февраля 2024, 15:21

Фото: kremlin.ru

Американская фирма PlanetRisk пыталась следить за российским лидером Владимиром Путиным, об этом написал бывший журналист Wall Street Journal Байрон Тау в своей книге, которую цитирует Wired.
Как сообщили в издании, в 2016 году американская компания PlanetRisk разработала технологию Locomotive, которая позволяет отслеживать местонахождение смартфонов с использованием коммерческих данных.

«Получив набор данных о России, команда (PlanetRisk) осознала, что она может отслеживать телефоны в окружении Путина», — объяснил автор статьи.

Однако, отследить телефон самого президента команде так и не удалось. Они натыкались на устройства водителей Путина, его охранников, советников и другого персонала.

Отмечается, что сейчас Locomotive используют американские спецслужбы.

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#сша
#шпион
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Политолог раскрыл основные тезисы послания Путина
Политолог Марков: послание Путина станет частью предвыборной кампании
28 февраля 2024, 15:08

Фото: сайт Кремля

Послание Владимира Путина Федеральному собранию покажут на фасадах домов, бизнес- и торговых центров, а также дорожных экранах Москвы и Подмосковья. Директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал «Радио 1», почему этой речи ждут многие.
Напомним, В 2024 году Владимир Путин огласит послание 29 февраля. Мероприятие является ежегодным. Президент выступает перед обеими палатами парламента и рассказывает о ключевых направлениях развития страны. В этом году, по словам политолога, послание пересекается ещё и с предвыборной кампанией лидера. Этот факт определит и ключевые темы выступления.
«Раньше это во многом была постановка задач пред элитами, правительством, мэрами, губернаторами. А во время избирательной кампании прежде всего должно быть выступление перед социальными группами населения», — отметил Марков.
Собеседник подчеркнул, что глава государства, вероятно, огласит дальнейшие планы по повышению заработной платы, развития экономики.
«С высокой вероятностью выступление будет сформулировано как предвыборная кампания, будет включать в себя различные действия: где будет повышены какие зарплаты, где и что будет улучшено, какое положение тех или иных отраслей экономики. Это будет главный политический смысл послания. Кроме того, от Владимира Путина ждут подведение итогов за предыдущие два года специальной военной операции и какой-то определенности по поводу будущего», — сказал политолог.
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#владимир путин
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#политолог
#послание
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Зеленский подписал договор о сотрудничестве между Украиной и Албанией
28 февраля 2024, 15:02

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Албании Эди Рамой подписали договор о дружбе и сотрудничестве между государствами. Об этом в своём Telegram-канале написал украинский глава.
Зеленский отметил, что подписание этого договора способствует началу активного сотрудничества между Украиной и Албанией, а также укрепит украинские позиции на Балканах.

Также украинский президент встретился с председателем Совета министров Албании, с которым затронул тему оборонных нужд Украины и обсудил возможности совместного производства оружия.

Владимир Зеленский прибыл в Албанию утром 28 февраля с рабочим визитом. Однако заранее украинские власти не уведомили коллег о прибытии президента. О необъявленном визите позднее сообщил глава МИД Албании.

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