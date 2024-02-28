В Латвии хотят приравнять голосование на выборах президента РФ к поддержке СВО

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Латвия не может запретить голосование на выборах президента в посольстве России, но намерена приравнять участие в нём к поддержке СВО и разжиганию украинского конфликта. Об этом в беседе с местным изданием Delfi заявила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.
Она подчеркнула, что власти страны не могут запретить россиянам, проживающим в Латвии, посещать своё посольство, а также контролировать, что они там делают, поскольку это будет вмешательством во внутренние дела России.
Однако Латвия никак не может поддержать эти выборы, поскольку они будут проводиться и на новых территориях России, которые не признаются Западом как часть РФ.
В связи с этим, в Латвии рассматривают возможность возбуждения уголовных дел за «оправдание войны» в отношении граждан, которые всё-таки пойдут голосовать.
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Анастасия Чинкова