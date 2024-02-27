Шойгу назвал потери ВСУ за время проведения СВО

Фото: сайт Кремля
С начала проведения спецоперации на территории Украины ВСУ потеряли более 400 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, украинская армия лишилась 444 тысячи бойцов. Глава российского оборонного ведомства также сообщил, что ежедневно украинская армия лишается 800 человек и более 120 единиц вооружения.
Шойгу напомнил тактических успехах ВС РФ на линии фронта и сообщил, что за одну неделю боевых действий, российские бойцы сумели освободить Ласточкино и Победу, а также выбить оставшиеся группировки ВСУ из поселка Северный в ДНР.
Также министр оценил положение ВСУ на фронте и отметил, что оно говорит о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России.
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Шойгу напомнил тактических успехах ВС РФ на линии фронта и сообщил, что за одну неделю боевых действий, российские бойцы сумели освободить Ласточкино и Победу, а также выбить оставшиеся группировки ВСУ из поселка Северный в ДНР.
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Анастасия Хохлова