Солдат ВСУ рассказал о дальнейших планах армии на СВО

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ВСУ будут вынуждены отступать, так как происходят заминки в военных поставках со стороны Запада. Об этом сообщил младший сержант ВСУ в отставке Юрий Гудыменко в интервью YouTube-каналу «Сейчас».
Гудыменко также призвал дальше оказывать давление на Запад для скорейшего возобновления военных поставок Киеву.
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