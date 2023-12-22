Рэпер Канье Уэст собирается построить собственный город

Фото: iStock/nuttapong punna
Американский рэпер Канье Уэст намерен построить собственный город. Об этом пишет New York Post.
Музыкант не раскрыл, в какой стране хочет построить новый город, но рассказал, что он будет называться DROAM.
Также известно, что площадь города будет составлять свыше 404 тысяч квадратных метров, что в два раза больше Нью-Йорка.
В настоящее время Канье Уэст находится в поиске архитекторов, инженеров и подрядчиков, которые присоединятся к проекту и приступят к его реализации.
Издание опубликовало фотографии, на которых видно, что город находится в пустынной местности, окружённой невысокими горами. У подножия горы расположилось кафе с собственной террасой, пол которой выложен бело-песочным мрамором. На других снимках видны навесные тенты, сливающиеся с окружающим ландшафтом.
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*принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ
Также известно, что площадь города будет составлять свыше 404 тысяч квадратных метров, что в два раза больше Нью-Йорка.
Издание опубликовало фотографии, на которых видно, что город находится в пустынной местности, окружённой невысокими горами. У подножия горы расположилось кафе с собственной террасой, пол которой выложен бело-песочным мрамором. На других снимках видны навесные тенты, сливающиеся с окружающим ландшафтом.
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*принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ
Анастасия Чинкова