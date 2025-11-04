«Каникулы у нас самые длинные в мире»: омбудсмен призвала сократить летний отдых школьников
Омбудсмен Ярославская: летние каникулы нужно сократить до двух месяцев
Летние школьные каникулы в России следует сократить до двух месяцев, а июнь превратить в учебное время с акцентом на творческие дисциплины. Об этом заявила столичный уполномоченный по правам ребёнка Ольга Ярославская в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По её словам, российские школьники отдыхают дольше, чем в других странах, что создаёт трудности для родителей, которым часто негде оставить детей на лето. Ярославская отметила, что в мае учебный процесс фактически уже не ведётся из-за праздничных выходных, а занятия завершаются ещё в апреле.
«Каникулы у нас самые длинные в мире – три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска», – подчеркнула омбудсмен.Она предложила сделать июнь учебным месяцем, но сосредоточить занятия на творческих и практических предметах: труде, музыке, рисовании, физкультуре, проектной деятельности и внеурочной работе. При этом количество уроков можно сократить, чтобы снизить нагрузку на учеников.
Ярославская уверена, что такая мера позволит детям провести лето с пользой, а родителям – проще планировать отпускной период.