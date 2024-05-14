Каннский кинофестиваль 2024: программа, фильмы-номинанты, скандалы

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Каннский международный кинофестиваль в 2024 году пройдет с 14 по 25 мая. В конкурсе участвуют 22 фильма, многие из которых заявили о себе ещё до начала фестиваля.
О самых ожидаемых новинках 77-ого Каннского фестиваля рассказывает редакция «Радио 1».
Этот фильм является главной премьерой кинофестиваля. Режиссёр Фрэнсис Коппола работал над картиной более тридцати лет. Он самостоятельно её спродюсировал, потратив на это 120 миллионов долларов из своего кармана. В фильме показана история альтернативных США, где в борьбу за власть вступили Цезарь (Адам Драйвер), мечтающий создать утопию, и алчный мэр Цицерон (Джанкарло Эспозито), чья дочь Юлия (Натали Эммануэль) также мечтает о лучшем будущем для города.
В ленте рассказывается история о становлении бывшего американского президента и миллиардера Дональда Трампа (Себастиан Стэн) и раскрывается его связь с правым политиком и юристом Роем Коном.
Фильм Расулофа является очень ожидаемым событием ввиду скандала вокруг иранского режиссёра. Буквально на днях, 8 мая, его приговорили к восьми годам тюрьмы, порке и штрафу. Кроме того, у него конфискуют имущество. Подобное решение было принято из-за его протестных заявлений и прошлых фильмов.
В новой картине действия разворачиваются на фоне политических волнений в Иране. Главным героем становится судья-следователь, страдающий паранойей. Больше никакой информации о фильме нет.
Иранские власти требовали от Расулофа снять картину с фестиваля, однако он этого не сделал.
Короткометражный фильм покажет жертву сексуального абьюза со стороны известных французских режиссёров, в то время как во Франции ожидают суда Жерар Депардье и Доминик Бутонна — президент Французского фонда кино. Оба они обвиняются в сексуальных домогательствах.
Драма о девушке, торгующей своим телом. Ей удаётся выйти замуж за русского молодого олигарха, однако его родители делают всё, чтобы разлучить влюблённых. В фильме снялись и российские актёры — Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.
Фильм имеет прямое отношение к России. Серебрянников строил карьеру в России, однако переехал в Европу. В основу ленты лёг роман Эмманюэля Каррера, который частично основан на биографии эксцентричного поэта Эдуарда Лимонова. Картина может оказаться в центре политических дискуссий.
Здесь рассказывается история о пожилом, умирающем от рака, документалисте левых взглядов. Рассказчик предлагает погрузиться в прошлое главного героя, уклонявшегося от призыва на Вьетнамскую войну, бежал в Канаду, бросал одну семью ради другой и неизменно уходил от ответственности. В главных ролях Ричард Гир и Ума Турман.
В ленте раскрывается тема коррупции правосудия. Главная героиня музыкальной комедии является сотрудницей адвокатской фирмы под крышей криминального картеля. Причём глава его в тайне мечтает о смене пола.
В этом году на Каннском фестивале покажут индийский фильм «Всё, что мы представляем как свет» режиссёра Паялы Кападиа и бразильский «Мотель "Дестино"» режиссёра Карима Айнуза. При этом Восточную Европу на конкурсе представит картина «Три километра до края света» румына Эмануэля Пырву.
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«Мегалополис», режиссёр Фрэнсис Коппола
Этот фильм является главной премьерой кинофестиваля. Режиссёр Фрэнсис Коппола работал над картиной более тридцати лет. Он самостоятельно её спродюсировал, потратив на это 120 миллионов долларов из своего кармана. В фильме показана история альтернативных США, где в борьбу за власть вступили Цезарь (Адам Драйвер), мечтающий создать утопию, и алчный мэр Цицерон (Джанкарло Эспозито), чья дочь Юлия (Натали Эммануэль) также мечтает о лучшем будущем для города.
«Ученик», режиссёр Али Аббаси
В ленте рассказывается история о становлении бывшего американского президента и миллиардера Дональда Трампа (Себастиан Стэн) и раскрывается его связь с правым политиком и юристом Роем Коном.
«Семя священного инжира», режиссёр Мохаммад Расулоф
Фильм Расулофа является очень ожидаемым событием ввиду скандала вокруг иранского режиссёра. Буквально на днях, 8 мая, его приговорили к восьми годам тюрьмы, порке и штрафу. Кроме того, у него конфискуют имущество. Подобное решение было принято из-за его протестных заявлений и прошлых фильмов.
В новой картине действия разворачиваются на фоне политических волнений в Иране. Главным героем становится судья-следователь, страдающий паранойей. Больше никакой информации о фильме нет.
Иранские власти требовали от Расулофа снять картину с фестиваля, однако он этого не сделал.
«Moi Aussi», режиссёр Жюдит Годреш
Короткометражный фильм покажет жертву сексуального абьюза со стороны известных французских режиссёров, в то время как во Франции ожидают суда Жерар Депардье и Доминик Бутонна — президент Французского фонда кино. Оба они обвиняются в сексуальных домогательствах.
«Анора», режиссёр Шон Бейкер
Драма о девушке, торгующей своим телом. Ей удаётся выйти замуж за русского молодого олигарха, однако его родители делают всё, чтобы разлучить влюблённых. В фильме снялись и российские актёры — Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.
«Лимонов, баллада об Эдичке», режиссёр Кирилл Серебренников
Фильм имеет прямое отношение к России. Серебрянников строил карьеру в России, однако переехал в Европу. В основу ленты лёг роман Эмманюэля Каррера, который частично основан на биографии эксцентричного поэта Эдуарда Лимонова. Картина может оказаться в центре политических дискуссий.
«О, Канада», режиссёр Пол Шредер
Здесь рассказывается история о пожилом, умирающем от рака, документалисте левых взглядов. Рассказчик предлагает погрузиться в прошлое главного героя, уклонявшегося от призыва на Вьетнамскую войну, бежал в Канаду, бросал одну семью ради другой и неизменно уходил от ответственности. В главных ролях Ричард Гир и Ума Турман.
«Эмилии Перес», режиссёр Жак Одиар
В ленте раскрывается тема коррупции правосудия. Главная героиня музыкальной комедии является сотрудницей адвокатской фирмы под крышей криминального картеля. Причём глава его в тайне мечтает о смене пола.
В этом году на Каннском фестивале покажут индийский фильм «Всё, что мы представляем как свет» режиссёра Паялы Кападиа и бразильский «Мотель "Дестино"» режиссёра Карима Айнуза. При этом Восточную Европу на конкурсе представит картина «Три километра до края света» румына Эмануэля Пырву.
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Элина Позднякова