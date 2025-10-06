Капибар сняли с чаепития: петербургское антикафе не получило лицензию из-за нарушений
В Петербурге антикафе с капибарами и нутриями не получило лицензию от Россельхознадзора — заведение нарушило требования по содержанию животных. Об этом сообщает Mash.
Проверка выявила, что у питомцев не было бассейнов и укрытий в вольерах, отсутствовали санитарные зоны, дезковрики и места для изоляции больных особей. Кроме того, животных кормили без сертифицированных кормов и перевозили без необходимых ветеринарных документов.
Оказалось, что кафе всё это время работало без лицензии. Сейчас заведение обязано приостановить деятельность и устранить все нарушения.
