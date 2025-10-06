Капибар сняли с чаепития: петербургское антикафе не получило лицензию из-за нарушений

06 октября 2025, 16:30

Антикафе с капибарами в Петербурге закрыли за плохие условия для зверей

Фото: Istock / svarshik

В Петербурге антикафе с капибарами и нутриями не получило лицензию от Россельхознадзора — заведение нарушило требования по содержанию животных. Об этом сообщает Mash.