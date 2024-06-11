Капитальный ремонт энергообъектов проводится в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области
Капитальный ремонт энергообъектов Подмосковья – все больше дачников получают надежное электроснабжение в свои дома. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Работы на энергообъектах проводятся во всех муниципалитетах региона.
Благодаря ремонту к энергосетям смогут присоедить новых заявителей и увеличить мощности объектов, а также снизит эксплуатационные затраты.
В общей сложности в Московской области отремонтируют 350 км воздушных и кабельных линий электропередачи.
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«Сотрудники энергосетевой компании «Мособлэнерго» проводят капитальный ремонт ЛЭП для повышения надежности электроснабжения 50 дачных участков СНТ «Салют» в городском округе Волоколамский. На ЛЭП заменят 1,2 км провода на СИП — самонесущий изолированный провод, повышающий надежность работы электросети и сокращающий потери электроэнергии», — объяснили в пресс-службе.
Благодаря ремонту к энергосетям смогут присоедить новых заявителей и увеличить мощности объектов, а также снизит эксплуатационные затраты.
В общей сложности в Московской области отремонтируют 350 км воздушных и кабельных линий электропередачи.
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Мира Полтева