В Подмосковье введут новую льготу для инвалидов по зрению и слуху

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Бесплатные социальные услуги в стационарной форме предоставят в Московской области инвалидам по слуху и зрению в возрасте от 18 до 40 лет, соответствующий закон региональный парламент планирует принять в ходе ближайшего заседания, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Отмечается, что ранее право на такие бесплатные услуги распространялось только на детей и подростков до 18 лет.
Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов пояснил, что законопроект направлен на поддержку инвалидов по зрению и слуху, которые находятся в трудоспособном возрасте.
Постояльцы Центра смогут выбрать обучение по одной из 11 профессий. Срок обучения и проживания в Центре будет составлять пять лет.
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Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов пояснил, что законопроект направлен на поддержку инвалидов по зрению и слуху, которые находятся в трудоспособном возрасте.
«Для этого на базе Семейного центра им. А. И. Мещерякова в Сергиево-Посадском городском округе откроется новый Центр постинтернатного сопровождения для данной категории инвалидов», — добавил Брынцалов.Центр заработает 1 сентября текущего года. Здание Центра полностью адаптировано и оснащено для проживания, обучения и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.
Постояльцы Центра смогут выбрать обучение по одной из 11 профессий. Срок обучения и проживания в Центре будет составлять пять лет.
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Лев Каштанов