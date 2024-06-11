В семи округах Подмосковья починили уличные фонари

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Неисправное освещение на дорогах починили за неделю в семи округах Московской области специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В частности, освещение восстановили на участке Зенинского шоссе в Люберцах, на Леоновском шоссе в Балашихе, а также на дорогах в рабочем посёлке Нахабино округа Красногорск, деревне Чепелёво округа Чехов, в одинцовской деревне Маслово, раменской деревне Обухово и деревне Григорово Наро-Фоминского округа», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что специалисты Мосавтодора каждую неделю обследуют дорожную сеть региона и оперативно устраняют обнаруженные неисправности. Особое внимание уделяется состоянию светофоров, знаков и ограждений.
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