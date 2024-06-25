Капитальный ремонт поликлиники №1 в Пушкине закончат в 2026 году

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.
Поликлинику №1 в подмосковном Пушкине капитально ремонтируют, работы планируется закончить до конца 2026 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В рамках капитального ремонта в здании запланирована перепланировка, а также замена лифтов и всех инженерных сетей», — отмечается в сообщении.Несмотря на капремонт, медицинское учреждение продолжает функционировать, при этом часть сотрудников перевели в другие отделения.
«Очень ждем, когда закончится ремонт, чтобы посмотреть на эту красоту. Молодцы, что не стали закрывать поликлинику полностью. Врачей очень грамотно распределили», — поделилась своим мнением местная жительница Маргарита Яковлева.Общая площадь шестиэтажной поликлиники составляет около 6,5 тыс. квадратных метров, здание было построено в 2006 году. К медучреждению прикреплены свыше 104 тысяч человек.
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Лев Каштанов