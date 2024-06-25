Капитальный ремонт школы №2 в Домодедове завершат к 1 сентября

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капремонт здания школы №2 имени М. Д. Глазова проводят на Рабочей улице в Домодедове, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 60%, завершить все работы должны до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведутся фасадные и кровельные работы, в здании устанавливают оконные блоки, укладывают плитку и штукатурят стены. Кроме того, ведётся обустройство входных групп и инженерных сетей», — говорится в сообщении.Согласно плану, в рамках капитального ремонта школы подрядчик должен обновить кровлю, входные группы и отмостки, утеплить помещения, заменить все инженерные системы, в помещениях обновить окна, стены, полы и потолки, отремонтировать лестницы, установить новую сантехнику, мебель и оборудование, необходимое для учебного процесса.
Отмечается, что здание домодедовской школы №2 было построено в 1956 году, его общая площадь составляет около 7,2 тыс. квадратных метров.
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