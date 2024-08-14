Капитан Чеботарёв показал систему обучения военных работе с FPV-дронами

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Начальник курса воронежской военно-воздушной академии капитан Андрей Чеботарёв продемонстрировал систему обучения курсантов сборке и пилотированию FPV-дронов.
Такую систему он представил на военно-техническом форуме «Армия-2024». По его словам, в программе присутствуют следующие режимы: режим обучения, режим вооружения, режим зоны поражения и режим боевого применения.
До этого мэр столицы Сергей Собянин отметил, что на выставке «Москва промышленная. Город будущего» свою продукцию представят более 60 предприятий.
Ранее в Пушкине Московской области провели выставку российских технических средств реабилитации инвалидов в рамках второго фестиваля равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ».
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«В зависимости от уровня подготовки обучаемого первый режим — режим обучения — разбит на три этапа», — приводит RT слова Чеботарёва.
До этого мэр столицы Сергей Собянин отметил, что на выставке «Москва промышленная. Город будущего» свою продукцию представят более 60 предприятий.
«В «Экспоцентре» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» свыше 60 предприятий покажут свою продукцию. Жители и гости города смогут лично познакомиться с тем, что мы запланировали в рамках программы развития столичного бизнеса и поддержки инноваций, увидеть, что уже реализовано», – приводит АГН «Москва» сообщение Собянина.
Ранее в Пушкине Московской области провели выставку российских технических средств реабилитации инвалидов в рамках второго фестиваля равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ».
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Мелисса Тимофеева