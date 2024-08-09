На фестивале «Подмосковье БЕЗ границ» показали средства реабилитации инвалидов

Фото: пресс-служба подмосковной общественной организации инвалидов «Колесница»
Выставку российских технических средств реабилитации инвалидов провели в рамках второго фестиваля равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ», который состоялся 8 августа в городе Пушкино, сообщает пресс-служба областной общественной организации инвалидов «Колесница».
«На выставке можно было осмотреть и опробовать технические средства реабилитации инвалидов, которые производят отечественные компании. На стендах были представлены различные тренажёры, коляски с вертикализатором, электроскутеры и прочая инновационная техника», — отмечается в сообщении.В рамках выставки были представлены также адаптированные для инвалидов-колясочников автомобили и прицеп для турпоездок формата «дом на колёсах».
Участие в фестивале приняли инвалиды-колясочники из Московской области, других регионов России и из Беларуси, а также члены подмосковного клуба «Активное долголетие». Программа мероприятия включала в себя различные спортивные состязания, историческое фехтование на колясках, мастер-классы, выставка работ художников с инвалидностью и концерт. Кроме того, на фестивале работала общественная приёмная ряда госорганизаций, а также депутатов Госдумы и членов Общественной палаты Московской области.
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Лев Каштанов