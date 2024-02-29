В Дзержинском отремонтируют асфальтовое покрытие двух улиц

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Асфальтовое покрытие на улицах Лесная и Школьная в городском округе Дзержинский планируется отремонтировать в текущем году, подряд на выполнение этих работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет отремонтировать асфальтобетонное покрытие на улицах Школьная и Лесная (от пересечения с Томилинской улицей до проходной «Лес» Федерального центра двойных технологий «Союз»). Общая протяжённость участков под ремонт составляет 655 метров», — отмечается в сообщении.Начальная цена лота составляет 14 миллионов 469 тысяч 321 рубль 60 копеек. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 марта.
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Лев Каштанов