Капремонт детсада «Улыбка» в Балашихе завершат к 1 сентября

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт детского сада №26 «Улыбка» ведётся в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха, сдать обновлённый детсад в эксплуатацию планируется до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте завершаются демонтажные работы, ведётся устройство инженерных сетей и стяжка пола. Начинается утепление фасадов», — говорится в сообщении.В капремонте задействованы 30 рабочих, используются три единицы техники. Работы ведутся в графике.
Согласно плану, а ходе ремонта в здании должны обновить крышу и фасад, установить новую сантехнику, двери и окна, отремонтировать внутренние помещения и полностью обновить мебель и всё оборудование.
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Лев Каштанов