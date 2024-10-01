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Капремонт детского центра «Открытие» в Куровском завершат в начале 2025 года

01 октября 2024, 16:54
Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

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Здание центра детского творчества «Открытие» в посёлке Куровское Орехово-Зуевского городского округа капитально ремонтируют, в настоящее время работы выполнены почти наполовину, завершить ремонт планируется в начале будущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московкой области.


«На сегодняшний день готовность объекта превысила 48%. Завершены демонтажные работы и продолжаются общестроительные, в том числе — устройство гидроизоляционного слоя фундамента, систем вентиляции и отопления, обрешётки кровли, электромонтажные и фасадные работы», — говорится в сообщении.
По проекту, в рамках капитального ремонта в здании должны обновить кровлю, входные группы и фасад, поставить новые двери и окна, а также заменить сантехнику и все инженерные сети.

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#капремонт
#школа
Глава Wildberries Ким сообщила о завершении реструктуризации с компанией Russ
01 октября 2024, 16:55

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Реструктуризация объединённой компании Wildberries и Russ полностью завершена. Об этом заявила основательница маркетплейса Татьяна Ким (по мужу — Бакальчук).
В своём телеграм-канале она написала, что уже 20 лет управляет этой фирмой и чувствует её буквально «на кончиках пальцев». Она отметила, что в последнее время для неё была очевидной необходимость серьёзной перестройки структуры компании. Wildberries должна была оставаться гибкой, но в то же время стать более чёткой, структурированной и «правильной», пояснила Ким.

Теперь, по её словам, реструктуризация объединённой компании завершена и маркетплейс готов к новым свершениям. Она также добавила, что сейчас компания готовится к сезону и уже внедряет много новых проектов.

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В центре «Активного долголетия» поздравили активных долголетов с Днем пожилого человека
01 октября 2024, 16:26

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

В центре «Активного долголетия» на базе Дома культуры «Евсеевский» состоялось чаепитие для пожилых людей, организованное «Молодой гвардией Единой России» в рамках акции «Забота рядом», сообщает пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад.
За праздничным столом представители старшего поколения обсуждали важные вопросы, делились своими историями и опытом. Кроме того, они поговорили с исполняющей обязанности руководителя МГЕР Татьяной Черемушкиной о планах дальнейшего сотрудничества активистов с центром «Активного долголетия».

Затем присутствующие наслаждались народными песнями под аккомпанемент баяна.

Международный день пожилых людей напоминает обществу о важности уважения и признания заслуг старшего поколения, а также о необходимости создания инклюзивной среды, в которой пожилые люди смогут чувствовать себя ценными и активными участниками жизни.

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В Московской области выявят незаконную добычу ископаемых в лесах
01 октября 2024, 16:23

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье стартовало патрулирование лесов в рамках мероприятия «Карьер». Оно продлится до 22 октября, сообщил в Комитете лесного хозяйства Московской области.
«Мероприятие направлено на выявление и пресечение незаконной добычи ископаемых на землях лесного фонда региона, проверку соблюдения требований законодательства на лесных участках, переданных в аренду для разработки месторождений», – рассказал председатель подмосковного Комлесхоза Евгений Агулов.
Как отметили в ведомстве, во всех подмосковных лесничествах организованы мобильные группы. К патрулированию вместе с государственными лесными инспекторами Мособллеса привлечены сотрудники территориальных органов МВД, органов местного самоуправления, общественные лесные инспекторы Московской области.

При выявлении фактов незаконной добычи ископаемых на лесных участках земель лесного фонда региона виновные будут установлены и привлечены к ответственности, заверили в Комлесхозе.

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В статью о конфискации имущества внесли дополнения о незаконной миграции
01 октября 2024, 16:19

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Законопроект о внесении изменений в статью о конфискации имущества и добавлении в нее статьи об организации незаконной миграции приняли в первом чтении. Об этом сообщил Спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
«Вводится конфискация денег, имущества и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции», — говорится в сообщении.
По данным МВД в прошлом году рост таких преступлений составил 79,6%.

Парламентарий добавил, что в основе организации незаконной миграции лежат корыстные побуждения.

«…Поэтому полученные от этого деньги, имущество и ценности будут конфискованы», — подчеркнул Володин.

За принятие инициативы выступили 97% опрошенных.

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#новости
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Подмосковные студенты поздравили людей старшего возраста с Днём пожилого человека
01 октября 2024, 16:05

Фото: Министерство образования Московской области

Студенты из Балашихи и Электроуглей, двух подразделений подмосковного колледжа «Энергия», организовали мероприятие в честь Дня пожилого человека в рамках проекта «От сердца к сердцу», сообщает Министерство образования Московской области.
Студенты Балашихинского центра подготовки в сфере услуг навестили ветерана труда Марию Бубчикову, убрались к неё в квартире и подарили сладости. Таким образом молодые люди поздравили Марию, а она, в свою очередь, выразила благодарность за заботу и с удовольствием пообщалась со студентами.

В тот же день к акции присоединились студенты Электроуглинского центра строительно-логистической подготовки. Они подготовили подарки для преподавателей и сотрудников колледжа, которые на протяжении многих лет делятся своими знаниями и опытом.

«Этот день — отличная возможность выразить любовь и уважение тем, кто вложил множество сил в наше воспитание», — отметила заместитель директора колледжа по учебной работе Ольга Исаева.
Перед праздником на классных часах в колледже студентам рассказали, что День пожилого человека традиционно отмечается 1 октября, так как осень символизирует золотой период жизни, что делает эту дату особенно важной.

Главная цель праздника — привлечь внимание к трудностям, с которыми сталкиваются пожилые люди.

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Департамент здравоохранения Москвы рассказал о новой мошеннической схеме
01 октября 2024, 16:01

Фото: istockphoto/artoleshko

Департамент здравоохранения Москвы предупредил граждан о новой схеме, которую начали использовать мошенники. Злоумышленники звонят людям и предлагают помощь в установке приложения «ЕМИАС.Инфо».
Как сообщают представители департамента в своём телеграм-канале, мошенники представляются потенциальным жертвам сотрудниками Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Они предлагают помощь с установкой либо обновлением приложения «ЕМИАС.Инфо», для чего требуется скачать присланный файл и назвать код из СМС для подтверждения данных.

В департаменте подчеркнули, что медицинские работники не помогают с установкой приложения по телефону и, тем более, не спрашивают коды или личные данные. Помочь с установкой «ЕМИАС.Инфо» могут администраторы поликлиник или работники офисов «Мои документы».

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Участниками VIII Форума проектировщиков Подмосковья стали около 400 человек
01 октября 2024, 16:00

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

VIII Форум проектировщиков Московской области состоялся Центральном доме архитектора, участие в его работе приняли около 400 человек — архитекторов, застройщиков, представителей органов власти и проектных организаций, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Ключевой темой форума стал перенос акцента при разработке проекта на стадию градостроительной концепции.

«Мы подняли на форуме большой спектр вопросов, чтобы заострить внимание как проектировщиков, так и застройщиков на стадии первой проработки концепции, где мы стараемся урегулировать все вопросы, которые могут возникнуть в будущем. На этом этапе прорабатываются зоны с особыми условиями использования территории, облик будущей застройки, включая дизайн-код фасадных решений. Мы собираем все компоненты, чтобы оценить экономику и реализуемость проекта», — сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
В ходе форума состоялось несколько круглых столов и лекций на актуальные темы, включая внедрение в градостроение искусственного интеллекта и других цифровых инструментов, изменение строительных нормативов и пр.

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Юрист Георгиева предупредила об ответственности за украшения из праха
01 октября 2024, 15:58

Фото: iStock/Anze Furlan / psgtproductions

Юрист Алла Георгиева заявила, что за изготовление украшений из праха близких, услуга на которое всё больше обретает популярность в интернете, может грозить вполне реальная уголовная ответственность и даже тюремный срок.
Она объяснила, что изготовление подобных аксессуаров по закону расценивается как надругательство над телом умершего.

«Такие работы проводятся не одним человеком, поэтому наиболее подходящая квалификация – «Преступление, совершенное группой лиц». Наказание будет в виде ограничения свободы на срок до трех лет, или принудительных работ на срок до пяти лет, или ареста на срок от трех до шести месяцев. Либо это может быть до пяти лет лишения свободы», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Георгиева.

А доктор юридических наук декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов напомнил о том, что свидетельство о рождении взрослому человеку может понадобиться при вступлении в наследство.

«Свидетельство о рождении является обязательным документом для получения ряда других важных бумаг. Часто после получения паспорта многие убирают этот документ и забывают о нем, некоторые теряют или даже выкидывают. Делать это категорически не рекомендуется, так как свидетельство о рождении может понадобиться в различных жизненных ситуациях», — отметил в беседе с RT Виноградов.

Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал, что пешеходы в большинстве случаев остаются безнаказанными или отделываются небольшими штрафами за нарушение правил дорожного движения в силу того, что следить за каждым из них и выписывать им штрафы для сотрудников ГАИ невозможно.

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Детский сад в Щёлково на улице Школьной построен на 95%
01 октября 2024, 15:44

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В городском округе Щёлково на улице Школьной завершается строительство детского сада на 220 мест. Согласно информации от регионального министерства строительства, степень готовности объекта составляет 95%.
В настоящее время на площадке трудятся 63 человека и 3 единицы техники. Рабочие занимаются электромонтажными работами, уборкой и вывозом строительного мусора, благоустройством территории и устройством подъездных путей к объекту. Подрядчик приступил к сборке и установке мебели.

Следует отметить, что в детском саду будет создано 11 групп для детей от полутора до семи лет. Общая площадь здания составляет 4000 квадратных метров. В нём будут размещены помещения охраны, медицинский блок, пищеблок, групповые ячейки, залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также административные и вспомогательные помещения.

Завершение оставшихся работ планируется до конца текущего года.

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