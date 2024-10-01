Капремонт детского центра «Открытие» в Куровском завершат в начале 2025 года

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Здание центра детского творчества «Открытие» в посёлке Куровское Орехово-Зуевского городского округа капитально ремонтируют, в настоящее время работы выполнены почти наполовину, завершить ремонт планируется в начале будущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московкой области.
«На сегодняшний день готовность объекта превысила 48%. Завершены демонтажные работы и продолжаются общестроительные, в том числе — устройство гидроизоляционного слоя фундамента, систем вентиляции и отопления, обрешётки кровли, электромонтажные и фасадные работы», — говорится в сообщении.По проекту, в рамках капитального ремонта в здании должны обновить кровлю, входные группы и фасад, поставить новые двери и окна, а также заменить сантехнику и все инженерные сети.
Читайте также:
Капремонт двух зданий гимназии в Дзержинском завершат до конца года
В Подмосковье за три года построят более 40 плоскостных спортивных сооружений
В Сергиево-Посадском округе отремонтируют более километра теплосетей
Лев Каштанов