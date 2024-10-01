Капремонт двух зданий гимназии в Дзержинском завершат до конца года

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Капитальный ремонт ведётся в двух зданиях гимназии №4 в подмосковном Дзержинском, закончить работы планируется до конца текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Согласно проекту, в обоих зданиях обновят фасады, крыши и все инженерные системы, установят новое сантехническое оборудование и благоустроят прилегающую территорию.«В настоящее время в первом здании ведутся фасадные работы. Во втором здании продолжается демонтаж, а также монтируется подпорная стена», — говорится в сообщении.
Кроме того, оба здания обеспечат новой мебелью и современной техникой.
Отмечается, что площадь одного здания составляет около тысячи квадратных метров, площадь второго — более 1,8 тыс. квадратных метров.
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Лев Каштанов